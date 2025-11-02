Омск-Информ
Главный синоптик России заявил о мощнейшем похолодании в Омской области

По его словам, температура воздуха в регионе упадет на 15 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в ряде регионов азиатской части России резко изменится погода.

По его словам, резкое падение температуры воздуха за короткий срок произойдет и в Омской области.

– В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, в Алтайском крае, а также в Республике Алтай и на юге Красноярского края наблюдается очень сильное изменение температурного режима. В течение двух-трех дней температура упадет на 15 градусов, – приводит слова Вильфанда «РИА Новости».

Такие изменения начнут проявляться уже с начала следующей недели, отметил синоптик. Также в регионах ожидаются осадки в виде мокрого снега.

