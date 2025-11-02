Боролись с несправедливостью: Буше прокомментировал череду удалений игроков «Авангарда»

Тренер подчеркнул сплоченность команды в непростой ситуации.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции прокомментировал семь удалений подряд у игроков своей команды. По словам специалиста, хоккеисты проявили волю к победе, несмотря на несправедливые, по его мнению, обстоятельства.

– Наши игроки боролись, сражались, несмотря ни на что. В контексте всех предложенных обстоятельств, даже если они были несправедливыми, они оставались вместе и шли вперед. Есть ли вопросы к дисциплине игроков «Авангарда»? Моя формулировка останется прежней: наши ребята сражались и боролись с несправедливыми обстоятельствами, – сказал Буше.

Напомним, что во время матча с «Нефтехимиком» Буше слишком бурно отреагировал на череду удалений «ястребов». Судьи не оставили это без внимания, наставник «Авангарда» получил две минуты штрафа за неспортивное поведение.

Тем не менее матч завершился победой омичей со счетом 2:1. Следующую игру «Авангард» проведет 5 ноября в Хабаровске против «Амура».