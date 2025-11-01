Омск-Информ
В Омской области снова подорожал бензин

На омских заправках не успевают менять цифры на информационных табло.

На автозаправочных станциях в Омской области фиксируют очередное повышение цен на топливо.

Больше всего подорожал бензин марки АИ‑92, теперь он стоит 61,65 рубля, неделю назад было 61,37 (+0,45 %). Литр бензина АИ-95 продается за 66,13 рубля, а семь дней назад было 65,87 (+0,39 %), АИ-98 стоит 84,11 рубля (+0,07 %), ДТ – 73,28 рубля (+0,38 %). Автомобильный газ уже третью неделю демонстрирует стабильность, установившись на отметке 31 рубль за литр.

Ранее «Омск-информ» подробно рассказывал о сезонном росте цен на автомобильное топливо. Объясняется это несколькими причинами, среди которых сезонность, логистические сложности, летние ремонтные работы НПЗ, когда они временно снижают объемы производства.

