Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Прокуратура сделала заявление о пожаре на СТО под Омском

Надзорное ведомство начало проверку по факту возгорания.

Прокуратура Омского района начала проверку по факту сегодняшнего пожара на станции технического обслуживания в поселке Новоомском. В результате инцидента в больницу с ожогами были доставлены два человека: 28-летний арендатор помещения и его 27-летняя супруга. Огнем повреждены три автомобиля.

– Точная причина случившегося будет установлена после проведения соответствующих экспертиз. В ходе проверки прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства, направленного на обеспечение безопасного оказания услуг населению и нахождения на объектах дорожного сервиса, – сообщили в прокуратуре.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что с огнем на СТО боролись 26 спасателей на шести пожарных машинах.

1406
·Происшествия

Прокуратура сделала заявление о пожаре на СТО под Омском

Надзорное ведомство начало проверку по факту возгорания.
прокуратура Омской области

Прокуратура Омского района начала проверку по факту сегодняшнего пожара на станции технического обслуживания в поселке Новоомском. В результате инцидента в больницу с ожогами были доставлены два человека: 28-летний арендатор помещения и его 27-летняя супруга. Огнем повреждены три автомобиля.

– Точная причина случившегося будет установлена после проведения соответствующих экспертиз. В ходе проверки прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства, направленного на обеспечение безопасного оказания услуг населению и нахождения на объектах дорожного сервиса, – сообщили в прокуратуре.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что с огнем на СТО боролись 26 спасателей на шести пожарных машинах.

1406