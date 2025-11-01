Омск-Информ
·Происшествия

Под Омском тушат автосервис: есть пострадавшие

Мужчина и женщина получили ожоги.

Сегодня, 1 ноября, в 13:12 часов стало известно о пожаре в Новоомском районе Омской области. Полыхала СТО.

По предварительным данным, пострадавших двое: мужчина и женщина. У них ожоги. Информация пока не уточнена.

На месте работают 26 спасателей на шести пожарных машинах. Локализовать пожар удалось в 13:43. В 14:04 произошла ликвидация открытого горения.

