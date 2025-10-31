Омичи за 8 тыс. рублей смогут увидеть травмированную звезду «Авангарда»

Нападающий устроит автограф-сессию в ресторане на «G-Drive Арене».

Hawk.ru

В хоккейном клубе «Авангард» объявили об автограф-сессии нападающего «Авангарда» Наиля Якупова. На завтрашнем матче с «Нефтехимиком» травмированный форвард заглянет в ресторан на 4-м этаже «G-Drive Арены».

Стоит отметить, что на данный момент в эту зону остались непроданными 37 билетов по 8 тысяч рублей за место.

Ранее сообщалось, что руководство «ястребов» намерено поднять рентабельность ресторана и переделать его в винный и пивной бары к Новому году. Вероятно, с помощью «приглашенной звезды» предполагается повысить популярность уже существующего заведения общепита.

Наиль Якупов получил травму ноги в сентябре 2025 года в матче против минского «Динамо» и выбыл примерно на полтора месяца. Впоследствии ему сделали успешную операцию на ноге в Германии. Восстановление форварда продлится ориентировочно до середины ноября.