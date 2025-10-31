Омичей массово штрафуют за парковку на газонах

За этот год было оштрафовано почти полторы тысячи водителей.

Omskinform.ru

В Омске усиленно контролируют парковку автомобилей на непредназначенных для нее местах. Как сообщили в пресс-службе администрации Омска, за этот год за парковку на газоне было оштрафовано почти 1,5 тыс. омичей.

Благодаря работе систем фото- и видеофиксации, которые выявляют автомобили, припаркованные на газонах, детских и спортивных площадках, в 2025 году в Омске провели более 200 рейдов. Итогом мероприятий стали штрафы для 1471 водителя.

В мэрии напомнили, что нарушение правил парковки влечет административную ответственность. Гражданам грозит штраф от 2000 до 4000 рублей, должностным лицам – от 10 000 до 14 000 рублей, а юридическим лицам придется заплатить от 20 000 до 40 000 рублей. Повторное нарушение увеличивает сумму штрафа вдвое.

