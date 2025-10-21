Омск-Информ
Омским водителям стали приходить штрафы с улиц, где их не было

Автолюбители массово подают жалобы.

Омские водители столкнулись с проблемой ошибочных штрафов за превышение скорости. Автолюбители заметили, что некоторые из них получили штрафы за нарушения ПДД на улицах, где они не появлялись годами.

– Я на 22 Апреля пару лет не был. И по регистратору посмотрел и нашел место с фотографий, – рассказал омич в паблике «Аварийный Омск».

Многие возмущены тем, что штрафы выписываются с улиц Герцена и 18-й Северной, но указывают улицу 22 Апреля и Мамина-Сибиряка. Пользователи предполагают, что камера фиксации нарушений была перемещена, но настройки остались прежними, что и привело к путанице.

Возмущенные водители массово подают жалобы, надеясь на обжалование штрафов.

