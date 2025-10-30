В Омске на месте бывшего фуд-корта откроют гламурную чайную

Новая локация станет седьмой точкой сети.

Омск_Путеводитель

В Омске готовится к открытию очередная чайная с бабл-ти в меню. Заведение популярной омской сети чайных расположится в помещениях бывшего фуд-корта «Гастросоюз».

Интерьер чайной выполнен в гламурных серо-розовых пастельных тонах. Судя по изображениям, помещение будет не очень большим, рассчитанным максимум на 10–15 посетителей.

Открытие планируется в начале ноября этого года, сообщает телеграм-канал «Омск_Путеводитель».

Отметим, что сейчас в Омске открыты шесть точек сети. Три из них находятся в центре города, остальные расположены в крупных торговых центрах.

Напомним, что фуд-корт «Гастросоюз», рядом с парком «Зеленый остров», выставили на продажу в июле этого года. Помещения бизнеса можно было приобрести как целиком за 3 млн рублей, так и по частям.