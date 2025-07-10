Владелец обещает окупаемость бизнеса уже через три месяца.
На онлайн-площадке «Авито» появилось объявление о продаже фуд-корта «Гастросоюз», расположенного по адресу Красный Путь, 111, рядом с парком «Зеленый остров». Владельцы позиционируют площадку как удобную для ведения бизнеса благодаря высокому потоку клиентов и полной готовности к эксплуатации.
В настоящий момент на площадке функционируют три торговые точки, предлагающие блюда и напитки. Покупателям представлена возможность приобрести как весь фуд-корт целиком, так и отдельные торговые места. Начальная цена сделки указана в размере 3 млн рублей, однако уточняется, что онаобсуждается индивидуально в зависимости от выбранного варианта покупки.
Как указано в объявлении, в меню фуд-корта входит русская, европейская и азиатская кухни. Средний чек выходит на 1000–2999 рублей. Владелец обещает окупаемость бизнеса уже через три месяца.
Напомним, что здание, в котором расположен фуд-корт продают за 600 млн.