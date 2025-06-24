Объект на 100 % заполнен арендаторами.

На платформе «Авито» опубликован интересный вариант покупки коммерческого объекта в Омске, расположенного по адресу: улица Красный Путь, 111, вблизи входа в популярный городской парк «Зеленый остров».

Владелец предлагает приобрести готовые помещения в знаковом здании под сдачу в аренду общей площадью 5202 кв. м, состоящее из шести этажей и подвала. В собственности имеется земельный участок площадью 6565 кв. м.

Особенностью предложения является тот факт, что абсолютно все помещения уже заняты крупными арендаторами, такими как Сбербанк, вывеска которого расположена на крыше, компания «Этажи», известная кофейня Skuratov, гастрокорт «Гастросоюз», служба быстрой доставки еды «Самокат», магазин спортивного питания DFS и клиника эстетической медицины «Бьюти Терем».

Владелец уверяет, что здание имеет бoльшую пеpспективу paзвития лoкaции и постoянную индексацию apенды. Объект предлагается по цене 592 млн рублей. Здание уже пытались продать в 2022 году.