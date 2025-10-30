Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Банк России объяснил подорожание яиц в Омске

Птицефабрики столкнулись с перепроизводством и сократили поголовье кур.

Цены в Омской области в сентябре снизились на 0,2 % по сравнению с августом. Однако некоторые продукты продолжают дорожать. Причины объяснили в омском отделении Банка России.

– Яйца после длительного снижения цен в сентябре подорожали. Это связано с тем, что некоторые местные птицефабрики из-за перепроизводства и трудностей со сбытом сократили поголовье несушек. И объемы поставок яиц сократились, – сообщили в пресс-службе банка.

Меховые изделия и некоторые лекарства также подорожали. Это специалисты объясняют повышенным спросом перед зимой.

– При этом в регионе подешевели обувь и одежда. Перед поступлением новых коллекций магазины проводили распродажи. Отмечу также и снижение цен на санатории и дома отдыха, – отметил заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Илья Плиндер.

Из продуктов подешевели свекла, морковь, лук, картофель, рис, пшено, горох и фасоль.

