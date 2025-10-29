Яйца, творог, колбаса: в Омске снова взлетели цены на продукты

Цены на целый ряд продуктов увеличились в середине октября.

omskinform.ru

По данным сервиса «Ай Мониторинг», в Омской области продолжают дорожать продукты. К 20 октября цены выросли на овощи, мясные продукты и ряд других продуктов.

Так, на 5 % за неделю подорожала полукопченая колбаса. С начала года цена увеличилась уже на 13,7 % и составляет 664,87 рубля за килограмм.

Десяток куриных яиц подорожал за неделю на 3,4 %. Теперь этот продукт стоит 82,07 рубля.

Картофель вырос в цене на 4,4 % и стоит продается за 30,08 рубля за килограмм. Однако по сравнению с прошлым годом он подешевел на 30,4 %.

За неделю также подорожали жирный творог – 2,8 %, белокочанная капуста – 2,7 % и репчатый лук увеличились – 2 % соответственно.