Зарплаты от 350 тысяч: в Омске составили топ вакансий октября

Однако все они требуют навыков работы с цифровыми инструментами.

omskinform.ru

Сервис по поиску работы HeadHunter составил список самых высокооплачиваемых вакансий с требованием навыков работы с цифровыми инструментами. В октябре в Омской области на некоторых позициях специалистам готовы платить сотни тысяч в месяц.

От 350 тысяч рублей предлагают Android-разработчику (Android Developer) с опытом самостоятельной разработки мобильных приложений. До 250 тысяч может зарабатывать системный аналитик. Специалисту по информационным технологиям готовы платить от 100 тысяч рублей. Главному бухгалтеру – от 150 тысяч. AI-тренеру для обучения YandexGPT – от 113 до 120 тысяч.

Ранее также сообщалось, что сотрудников не хватает омским заводам. Рабочим готовы платить до 150 тысяч.