Омские заводы массово ищут рабочих на зарплату до 150 тысяч

Свободны вакансии наладчиков, токарей и фрезеровщиков.

omskinform.ru

На омских заводах не хватает рабочих. По данным сервиса «Работа России», специалистам предлагают зарплаты выше 100 тысяч рублей.

«Омский стекольный завод» ищет наладчика технологического оборудования со средним профессиональным образованием и опытом не менее пяти лет. Его зарплата составит 100–150 тысяч рублей.

Завод транспортного машиностроения ищет мастеров-кровельщиков (зарплата до 100 тысяч рублей), операторов станков (до 120 тысяч), фрезеровщиков (до 130 тысяч) и токарей (до 170 тысяч). От всех кандидатов требуется опыт работы от года и профильное образование.

«Омский район водных путей» предлагает до 137 633 тысяч рублей помощникам электромеханика земснаряда. На предприятие требуются два специалиста с образованием и медкнижками.