·Происшествия

На СВО погиб уроженец Омской области

Похороны погибшего пройдут завтра.

В минувший вторник, 28 октября, стало известно о гибели омича Алексея Алексеева в зоне специальной военной операции в ходе выполнения боевой задачи. Об этом сообщили в местных пабликах Ханты-Мансийска.

С бойцом простились вчера, 29 октября, в траурном зале ОКБ. Похороны погибшего пройдут завтра, 31 октября, в селе Евгащино Большереченского района Омской области, на родине Алексея.

Ранее сообщалось, что на СВО погиб молодой разведчик из Омской области.

Мария Филимонова