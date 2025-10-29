Омск-Информ
На СВО погиб молодой разведчик из Омской области

Он участвовал в спецоперации в марте и апреле этого года.

Завтра, 30 октября, жители Усть-Ишимского района Омской области простятся с погибшим на СВО земляком, 28-летним Рустамом Канановым. Церемония планируется в 11:00 в деревне Саургачи по адресу Победы, 20.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, Рустам Кананов родился 24 июля 1996 года в деревне Саургачи. Окончил местную школу. В последнее время работал разнорабочим вахтовым методом на севере.

Контракт с Минобороны он подписал 6 марта 2025 года. Службу проходил как разведчик-сапер разведывательного отделения. Погиб, проявив мужество, 20 апреля 2025 года.



