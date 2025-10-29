Смелых мало: никто не захотел ликвидировать бункер с ядами под Омском

Будут ли чиновники объявлять аукцион повторно, пока неизвестно.

Аукцион на ликвидацию захоронения пестицидов в 5 км от деревни Шулаевки в Любинском районе Омской области признали несостоявшимся. Чтобы избавиться от загрязняющих почву бетонных бункеров с ядовитыми веществами, власти готовы были заплатить 138,5 млн рублей. Однако на конкурс не поступило ни одной заявки.

Напомним, более 20 видов отходов пестицидов, в том числе запрещенные к применению ядохимикаты, захоронили на этом месте дважды – в 1973 году и в 1983-м. Их поместили в бетонные бункеры и траншею, уточняет РБК Омск. Однако за 50 с лишним лет бетон мог прохудиться.