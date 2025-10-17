Омские власти собираются ликвидировать советский бункер с ядами

Эти вещества зарыли более полувека назад, и они начали отравлять землю.

Правительство Омской области выделило 138,5 млн рублей на ликвидацию захоронения пестицидов, которое располагается в 5 км от деревни Шулаевки в Любинском районе. Подрядчика власти планируют определить с помощью аукциона, который намечен на 28 октября.

Более 20 видов отходов пестицидов, в том числе запрещенные к применению ядохимикаты, захоронили на этом месте дважды – в 1973 году и в 1983-м. Их поместили в бетонные бункеры и траншею, уточняет РБК Омск. Однако все равно вещества загрязняли почву и воду. Эксперты отмечают, что за 50 с лишним лет бетон мог прохудиться.

По данным портала «Госзакупки», власти рассчитывают ликвидировать загрязнение до конца августа 2026 года.