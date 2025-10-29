Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Отличился на СВО: матрос из Омской области получил медаль

Военнослужащего наградили на родине.

Министр обороны России подписал указ о награждении жителя Русско-Полянского района Омской области, старшего матроса Николая Закарлюкина. Медаль «Участнику специальной военной операции» военнослужащему сегодня вручил первый заместитель главы района Дмитрий Гергоков.

– За отличия, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, – сообщили в районной администрации.

Ранее сообщалось, что еще одного омича наградили орденом Мужества. Однако награду он получил посмертно. Ее передали жене.

1670
·Общество

Отличился на СВО: матрос из Омской области получил медаль

Военнослужащего наградили на родине.
vk.com

Министр обороны России подписал указ о награждении жителя Русско-Полянского района Омской области, старшего матроса Николая Закарлюкина. Медаль «Участнику специальной военной операции» военнослужащему сегодня вручил первый заместитель главы района Дмитрий Гергоков.

– За отличия, проявленные в ходе проведения специальной военной операции, – сообщили в районной администрации.

Ранее сообщалось, что еще одного омича наградили орденом Мужества. Однако награду он получил посмертно. Ее передали жене.

1670