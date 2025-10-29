Омск-Информ


Общество

Путин посмертно наградил омича орденом Мужества

Ивану Башмакову не исполнилось и 30 лет.

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении военнослужащего из Омской области Ивана Башмакова орденом Мужества (посмертно). Сегодня первый заместитель глава Москаленского района Александр Герлиц вручил награду супруге военнослужащего.

Как сообщили в местной администрации, Иван Башмаков родился 1 июля 1995 года в селе Усть-Логатка Крутинского района, потом переехал в село Новокарасук, окончил местную школу. Работал в животноводстве.

Контракт с Минобороны омич заключил 11 октября 2024 года. Когда погиб военнослужащий, не сообщается, но указ о награждении датируется 23 июня этого года.





