Буше назвал рецепт победы в матче против «Барыса»

Половина плана тренера заключается в энергии.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о работе над ошибками после недавнего поражения «Барысу» со счетом 2:6. Сегодня омский клуб снова встретится с хоккеистами из Казахстана, и, по словам Буше, победит, если удастся быть энергичными и избежать удалений.

– В первой игре против этого соперника нам не хватило энергии, отсюда были все наши проблемы. Равно как и в игре против Магнитогорска, нас подкосили удаления. Если сегодня мы исправим эти два компонента, то все у нас получится, – заявил Буше.

«Авангард» и «Барыс» сойдутся сегодня в 19:30 на льду «G-Drive Арены».

