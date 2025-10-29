ЦСКА намерен выкупить у «Авангарда» права на форварда из НХЛ

Однако ни одно предложение «ястребам» пока не нравится.

Московский хоккейный клуб ЦСКА заинтересован в приобретении у омского «Авангарда» прав на нападающего Клима Костина. Об этом сообщает в своем телеграм-канале журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Отметим, что Костин играл за «Авангард» в последний раз в сезоне-2020/21, после чего уехал в Америку и выступал в НХЛ, в прошлом сезоне – за «Сан-Хосе Шаркс».

В этом году появилась информация, что Костин вновь заключил контракт с «Авангардом». Генеральный менеджер омского клуба Алексей Сопин заявил, что за форвардом охотятся несколько клубов КХЛ, но «Авангард» пока не принял ни одно предложение.