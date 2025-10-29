Не потянули личного кальянщика: в Омске отменили концерт Егора Крида

В качестве официальной причины названа болезнь артиста.

телеграм-канал Виталия Хоценко

Завтра, 30 октября, на «G-Drive Арене» должен был выступить Егор Крид (12+). По словам организаторов, артист не сможет выступить из-за болезни. Стоимость билетов колебалась в пределах от 4 до 14 тыс. рублей. По состоянию на сегодняшний день большая их часть распродана. Еще остались места на танцпол и в фан-зону, равно как в ВИП-зону за 14 тыс. рублей. Всего нераскупленными остались 1,5 тыс. билетов.

По данным портала Om1.ru, ориентировочно концерт перенесут на весну. Сейчас организаторы согласовывают новые даты.

Ранее сообщалось, что Егор Крид поднял гонорар за свое выступление с 10 до 12 млн рублей. В райдер артиста включены: Mercedes-Maybach S-класса и Mercedes V-класса Lux не старше трех лет. После выступления исполнитель отдыхает только в президентском люксе пятизвездочного отеля с широкими кроватями и шторами black-out. Кроме того, в ванной Егора Крида должны быть шампуни исключительно его бренда. Также ему требуется личный кальянщик с двумя кальянами и круглосуточная охрана номера.

А в сентябре певец угодил в скандал с Екатериной Мизулиной, раскритиковавшей исполнителя за откровенную сцену на концерте в Лужниках 30 августа.