Певец Егор Крид повысил свой гонорар перед концертом в Омске

Райдер артиста тоже внушительный: личный кальянщик, 5-звездочный отель и передвижение на «Майбахе».

телеграм-канал Виталия Хоценко На следующей неделе, 30 октября, на «G-Drive Арене» в Омске пройдет концерт популярного исполнителя Егора Крида (12+). Билеты на его выступление стоят от 4 до 14 тыс. рублей. По данным сервисов по продаже билетов, нераскупленными остаются еще примерно 1500 билетов.

При этом, как сообщает издание Life, недавно Крид поднял гонорар за свое выступление с 10 до 12 млн рублей. Также стал известен недешевый райдер артиста. Певец и его команда передвигаются исключительно на автомобилях Mercedes-Maybach S-класс и Mercedes V-класс Lux не старше трех лет.

– Отдыхает Крид до и после выступления только в президентском люксе пятизвездочного отеля с широкими кроватями и шторами black-out. Если блэкаутов нет – окна срочно заклеивают черной тканью или пластиком, – пишет Life.

Кроме того, в ванной Егора Крида должны быть шампуни исключительно его бренда. Также ему требуется личный кальянщик с двумя кальянами и круглосуточная охрана номера.