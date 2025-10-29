В Дружино устраняют аварию на канализационных сетях

В селе Дружино специалисты готовятся к ремонту канализационных сетей после порыва труб. Завершить работы планируется до конца недели при отсутствии осложнений.

В селе Дружино Омского района ведется подготовка к устранению порыва на канализационных сетях. Как сообщили в управлении жизнеобеспечения населения района, обслуживающая организация закупает необходимые материалы и ищет спецтехнику.

Еще с середины октября жители поселка жаловались на проблемы с канализацией. Теперь проблема должна быть решена.

По предварительной информации, бригада СКБУ приступит к ремонтным работам в среду. Если не возникнет непредвиденных обстоятельств, ликвидация аварии будет завершена до конца недели.

Работы пройдут в охранной зоне компании «Россети», которая уже выдала разрешение на проведение аварийных мероприятий.

Кроме того, управление общественной безопасности организовало отбор проб воды – в частности, в погребе одного из жилых домов.

Пробы были взяты 19 и 20 октября, анализ провели специалисты АО «Омскводоканал». Согласно их заключению, качество воды не соответствует признакам сточных вод.

Специалисты отмечают, что одной из вероятных причин аварии стали регулярные засоры, возникающие из-за сброса в систему канализации неподходящих предметов – подгузников, ветоши и другого мусора.

В управлении жизнеобеспечения напомнили, что подобные действия приводят к износу труб и повторным авариям. Жителей Дружино просят соблюдать правила эксплуатации канализационных сетей.