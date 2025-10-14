«Вонь стоит невыносимая»: жители омского села задыхаются от канализации

По словам людей, проблема возникла еще в феврале.

vk.com/omsk_vk

Жители поселка Дружино Омского района пожаловались на неисправность канализационной системы. Они уверяют, что проблема возникла еще в феврале, когда впервые произошли порывы трубопроводов. Летом повторилась аналогичная ситуация, и до сих пор неполадки не устранены.

Из-за разрушения коммуникаций улицы оказались покрыты слоем нечистот. Запах распространяется далеко за пределы участка, создавая дискомфорт для местных жителей.

– Дружино на грани экологической катастрофы. Более полугода коммунальщики не устраняют аварию напорных канализационный сетей. Вонь на въезде в населенный пункт стоит невыносимая, пахнет даже на трассе. Жители домов близлежащих улиц Придорожная и Сосновая жалуются на запах канализации в затопленных погребах и подвалах, – говорится в сообщении паблика «Омск ВК» во «ВКонтакте».

Другие местные жители рассказали, что проблема приобретает острый характер ввиду близости школ, больниц и предприятий, рискуя негативно повлиять на здоровье и качество жизни более 10 тыс. жителей поселка.

– В поселении находится две школы, два детсада, больница, предприятия. Проживает более 10 тысяч населения. И все отходы передаются по этой трубе. В феврале порыв был в одном месте на въезде в село. МУП был в курсе, но ничего не ремонтировали. В конце августа появился второй порыв, между улицами Новоселов и Сосновой. За месяц нечистотами залило поле 100х100 метров! И жижа уже в нескольких метрах от заборов частных домов. Не говорю уже про ароматы, – написала в соцсетях местная жительница.

Представители администрации района заявили, что ситуацию пытаются исправить. СКБУ проводит подготовительную работу и планирует завершить устранение неисправности до конца месяца.

– По информации специализированного комбината бытовых услуг, на участке проведено обследование. Сейчас СКБУ ведет подготовку к ремонтным работам, поиск специализированной техники. Порыв специалисты планируют устранить до конца этого месяца, – сообщили в администрации Омского района.

Напомним, что похожая ситуация наблюдалась летом в СНТ «Омь». Там сбросы происходят не только в теплое время года, но и зимой.