Омичи больше года жалуются на зловонные реки из колодца.

В редакцию «Омск-информа» обратилась дачница из СНТ «Омь» Наталья, расположенного в районе пятого Кирпичного завода. По ее словам, уже около года местные жители терпят зловонные выбросы из канализационного колодца, который находится прямо посреди дороги. Из него с пугающей регулярностью вырывается поток нечистот, разливающийся по округе и отравляющий жизнь дачникам и жителям близлежащего поселка. Огибая товарищества, в итоге эти стоки попадают в реку Омь.

– Вонь невыносимая, запах чувствуется от кислородного завода и до самой Омки. Особенно тяжело дышать, когда ветер дует в сторону СНТ. Мы уже замучились, не знаем, куда обращаться, – рассказала Наталья.

Из-за постоянных подтоплений пострадал и недавно благоустроенный сквер имени Суворова.

– Компания «Мир» отстроила и облагородила пустырь, на котором было просто безобразие. До затоплений там была красота, все это размыло, все дорожки, все тропинки, все это размывает, кто-то проделывает ручьи для водоотведения, но это не спасает, – добавила дачница.

Кроме того, зловонные потоки стекают прямо через дворы. По ее словам, накануне она специально проехала по поселку и увидела, что все затоплено, в том числе остановка «Кирпичный завод».

– Очень неприятно, к остановке не подойти. Я периодически езжу на дачу на велосипеде, но теперь уже долгое время не могу туда проехать. Машины проезжают мимо, и все это разлетается брызгами прямо на меня. Там просто невозможно находиться. А если пешком идти через этот вонючий канал, то все остается на обуви, – добавила Наталья.

В свою очередь, председатель СНТ «Омь» Иван Королик уточнил, что канализационный колодец расположен на пересечении улиц Молодежной и Центральной в Кирпичном поселке. Оттуда зловонные воды буквально ручьем текут через СНТ, размывая дороги и попадая в ливневую канализацию. По словам председателя, сбросы происходят не только в теплое время года, но и зимой. Кроме того, он отметил, что проблема заключается в недостаточном количестве ливневок, куда могла бы уходить вода.

– В этом году вода льется и зимой, и летом. Зимой даже затапливало участки. Я вызывал телевидение, в прошлом году вроде стало чуть меньше, как будто кто-то делает сбросы, но проблема осталась, – отметил Иван Королик.

Председатель СНТ неоднократно обращался в «ОмскВодоканал», но это не приносит устойчивого результата. По его словам, каждый раз специалисты обещают разобраться, иногда даже временно перекрывают поток, и вода на какое-то время перестает течь. Однако уже на следующий день все повторяется – сточные воды снова идут тем же маршрутом.

– Становится чуть лучше, потом опять все возвращается, – отметил глава садоводческого товарищества.

Городские власти, по словам Королика, не реагируют на проблему.

– В администрации города мне вообще ответили в духе: «А что вы нам пишете? Мы что, этим должны заниматься?» – возмутился председатель.

Жители надеются, что ситуация изменится, но пока потоки фекалий продолжают портить воздух и приносят неудобства. «Омск-информ» продолжит следить за развитием событий и готов предоставить слово всем заинтересованным сторонам.

Похожая ситуация произошла в Осташково. Дачи там, а также населенные пункты в пригороде Омска топит второй год подряд. Как было установлено судом, причиной затопления стал золоотвал ТЭЦ-5. Компанию «ТГК-11», которой принадлежит станция, обязали в течение года создать систему отведения воды в этой местности. А пока энергетики ведут подготовительные работы, дачники спасают свои участки самостоятельно.