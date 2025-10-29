Эксперт рассказал, грозит ли Омску массовое закрытие гипермаркетов

По словам Виктора Шкуренко, крупные сети вытесняют магазины у дома.

Тренд на сокращение числа гипермаркетов, набирающий обороты в крупных городах России, дошел и до Омска. Недавнее закрытие филиала METRO на Черлакском тракте стало очередным подтверждением этой тенденции.

По мнению предпринимателя и руководителя ТД «Шкуренко» Виктора Шкуренко, основная причина «ухода» гипермаркетов – это жесткая конкуренция и изменение потребительских привычек. Если раньше огромные магазины привлекали возможностью купить все необходимое в одном месте по выгодным ценам, то сейчас потребители предпочитают удобство и доступность магазинов у дома.

– Всегда будет что-то закрываться, что-то открываться. Гипермаркеты испытывают больше сложностей за последние 10 лет, нежели магазины у дома и дискаунтеры. Потребительские привычки меняются. Раньше гипермаркет был привлекательной формой в современной торговле, а сейчас нет необходимости потребителям куда-то выезжать за покупкой. Можно воспользоваться магазинами у дома. Маркетплейсы влияют в меньшей степени, – приводит слова Шкуренко «НГС55».

Несмотря на закрытие гипермаркета, предприниматель не ожидает массовых прекращений работы других торговых точек или резкого роста цен в Омске.