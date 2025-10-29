В Омске билеты на концерт Шамана продают за 85 тысяч рублей

Осталось лишь одно такое место.

Стоимость билетов на предстоящий концерт популярного певца Шамана (12+) в Омске варьируется от 2 тыс. рублей до 85 тыс. рублей, согласно «Яндекс.Афише». Причем на данный момент остался лишь один самый дорогой билет. Место относится к ложе, расположенной в центральной части зрительного зала справа от сцены.

Основное пространство площадки представлено местами в партере, стоимость которых стартует от 5500 рублей. Концерт состоится на «G-Drive Арене» 6 февраля 2026 года.

Напомним, что мероприятие перенесли почти на год. Изначально концерт должен был состояться 21 февраля этого года, однако его пришлось «сдвинуть» из-за участия артиста во Втором всероссийском музыкально-патриотическом фестивале «Своих не бросаем» в Южно-Сахалинске.