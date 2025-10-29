Омск-Информ
В Омске не спешит закрываться сеть корейского фастфуда

Ресторан на проспекте Карла Маркса продлил работу до 5 ноября.

Филиал известного ресторана корейского стритфуда Chicko в Омске будет работать дольше запланированного срока. Заведение на проспекте Карла Маркса, 18, теперь порадует гостей своим меню вплоть до 5 ноября.

Такое решение было принято благодаря множественным просьбам омичей. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ресторана.

– По вашим многочисленным просьбам продлеваем ваше вкусное счастье. Ресторан на проспекте Карла Маркса, 18, остается с вами до 5 ноября включительно, – говорится в сообщении.

Вместе с тем второй ресторан бренда, расположенный в ТЦ «Терминал» на проспекте Мира, закрывается раньше – 31 октября.

Причина закрытия неизвестна, однако посетители жалуются на ограниченное количество блюд и медленное обслуживание.

Мария Филимонова