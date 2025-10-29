Вице-премьер РФ поддержал строительство Северного обхода в Омске

Объездная дорога названа стратегически важной для города, она даст мощный импульс ее развитию.

пресс-служба заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина

Накануне, 28 октября, состоялась встреча заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и губернатора Омской области Виталия Хоценко, на которой обсуждалась реализация важнейших инфраструктурных проектов региона.

Главной темой стала реализация строительства Северного обхода Омска. Как отметил губернатор, в рамках проекта предстоит возвести два моста через Иртыш и Омь, пять транспортных развязок и 19 путепроводов. Строительство стартовало в октябре, новая дорога войдет в федеральный маршрут «Россия» и улучшит транспортное сообщение регионального центра с близлежащими территориями. Хуснуллин поддержал этот проект.

Также стороны рассмотрели проект продолжения благоустройства набережной Тухачевского – на участке от улицы Фрунзе до улицы Таубе. Работы проводятся в рамках преобразования городского пространства и формирования единой концепции набережной, которую летом поддержал президент Владимир Путин.

– Поблагодарил Марата Шакирзяновича за внимание к нашему региону и поддержку ключевых проектов. Северный обход и благоустройство набережной – это стратегически важные направления, которые дадут мощный импульс развитию Омска, – прокомментировал Хоценко.

Напомним, что проектировка и строительство Северного обхода «перевалили» за 100 млрд рублей. Реализовать проект планируется благодаря концессионному соглашению с Газпромбанком и федеральному финансированию. «Федералы» готовы вложить в проект 27 млрд рублей. Дорогу планируется завершить к концу 2028 года.