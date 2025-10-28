Омск-Информ
·Общество

На омскую блогершу составили протокол за рекламу в запрещенной соцсети

Видео собрало 8 тысяч просмотров, но может обернуться для девушки штрафом.

Антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении омской блогерши Аси. На девушку составили протокол за рекламу в запрещенной социальной сети.

В сентябре девушка, которая имеет 21 тыс. подписчиков, опубликовала ролик с завуалированной рекламой бренда. Видео посмотрели 8 тыс. человек.

Теперь девушке грозит штраф до 20 тыс. рублей. В ноябре УФАС решит, оштрафуют ли омичку.

Ранее сообщалось, что в октябре нескольких омичей привлекли к уголовной ответственности за антироссийские комментарии в соцсетях.

