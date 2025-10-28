Здание речного вокзала в Омске резко подешевело на сотни миллионов

Ранее его продавали за 2,8 миллиарда рублей.

Omskinform.ru

Продавцы здания омского речного вокзала резко снизили цену. По данным с популярного сайта объявлений, объект подешевел на несколько сотен миллионов рублей при стартовой цене в 2,8 млрд.

Напомним, что на продажу выставлен отдельно стоящий объект общей площадью 16,6 тыс. кв. м, расположенный на земельном участке площадью 16,2 тыс. кв. м. Внутри здания размещаются шесть бизнесов и семь арендаторов, оснащенные необходимыми техническими средствами, мебелью и аппаратурой.

Парковка рассчитана на большое количество автомобилей. Здание также оборудовано пассажирским и грузовыми лифтами.

Изначально продавец оценил объект в 2,8 млрд рублей, отметив, что есть возможность покупки лишь половины здания. Однако теперь цена здания снизилась до 2,46 млрд рублей. То есть комплекс подешевел сразу на 320 миллионов.