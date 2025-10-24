В Омске продают здание речного вокзала почти за 3 миллиарда рублей

В стоимость также входит огромный земельный участок.

Omskinform.ru

На популярном сайте объявлений выставили на продажу здание омского речного вокзала. Объект представляет отдeльно стoящеe здaниe общей плoщaдью 16 644 кв. м в кoмплeкcе c зeмeльным участком oбщей плoщaдью 16 259 кв. м.

В здании функционируют шесть бизнесов и семь арендаторов. Каждый объект оснащен всей необходимой техникой, оборудованием и мебелью. В ресторанах проведена приточно-вытяжная система, установлены охранная и пожарная сигнализации. Имеются оборудованные кинозалы, спортивный зал с полноценной спа-зоной и выходом на открытую террасу, а также кафе и банкетные залы.

Отмечается, что объект располагает значительной электрической мощностью – 900 кВт, а также вместительной парковкой по всему периметру. Для клиентов работает пассажирский лифт, а для удобства сотрудников – грузовой. Также имеется грузовой лифт для доставки продуктов и мелких грузов. На всех этажах расположено панорамно-витражное остекление.

Весь объект и земельный участок владелец оценил в 2,8 млрд рублей. Возможно приобретение 1/2 здания.

