Под Омском «избавляются» от успешной гостиницы с баней и банкетным залом

Объект выставлен на продажу.

avito.ru

В Омской области продается загородный комплекс, состоящий из банкетного зала, бани и гостевой зоны. Гостиница площадью 300 кв. метров находится в деревне Зеленовка Омского района. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

Банкетный зал площадью около 62 кв. м вмещает до 30 гостей. Зал оборудован мебелью и техникой. Также продавец отмечает, что кухня оснащена всем необходимым оборудованием для приготовления еды и хранения продуктов.

Банный комплекс рассчитан на одновременное посещение до 8-10 человек, в комнате отдыха могут разместиться до 15-20 гостей. Имеется отдельная купель, душевая кабинка и холодный бассейн.

Также продавец отмечает, что комплекс оборудован отдельным входом и выходом, а дороги и подъезды отсыпаны.

Объект рекреации владельцы оценили в 20 млн рублей. Срок окупаемости, указанный в объявлении, составляет 5-8 лет.