Федералы дали Омской области деньги на строительство новых котельных

Они заменят котельные, пострадавшие во время паводка.
Сергей Мельников

Правительство России выделило Омской области средства на строительство котельных в Усть-Ишимском районе. Новые модульные объекты возведут взамен затопленных паводком, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Как рассказал глава региона, новые котельные появятся в деревне Ашеваны, селах Большая Тебендя, Слободчики, Усть-Ишиме и поселке Кайсы.

– Новые котельные обеспечат стабильное теплоснабжение в пострадавших от паводка населенных пунктах Усть-Ишимского района, – сообщил Хоценко в своем телеграм-канале.

Также губернатор отметил, что решение о выделении региону 155 млн рублей было принято по итогам рабочей поездки в Омскую область председателя правительства России Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что в Омске определили подрядчика для переоборудования женской консультации с целью ее преобразования в поликлинику при госпитале для ветеранов войн. Средства на проект также выделило правительство России.