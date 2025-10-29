Розовая кухня, ванная с джакузи и садик под боком: где в Омске снять квартиру семье с детьми

Топ самых бюджетных предложений по аренде жилья во всех округах города.

В недавнем рейтинге регионов по доступности аренды жилья от агентства РИА «Новости» Омская область заняла 44-е место из 85. Доля семей с двумя детьми, которым в этом году доступна аренда типовой двухкомнатной квартиры, составляет 48,5 %. Чтобы семья могла арендовать жилье, ее доход должен составлять 99,9 тыс. рублей.

Корреспонденты «Омск-информа» с помощью сервиса «Авито» решили проверить, настолько ли ситуация плачевная, как указывается в рейтинге. В этом обзоре мы проанализируем по три двухкомнатные квартиры в каждом округе города с самой низкой арендной платой и расскажем, во сколько обойдется переезд семье с детьми.

Центральный округ

Самая дешевая «двушка», в которую может заехать семья с детьми в этом округе, расположена по адресу: микрорайон Загородный, 4. Это трехэтажный дом с двумя подъездами. Общая площадь квартиры на третьем этаже составляет 42 кв. м. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, школа и детский сад. В месяц эта квартира обойдется в 16 тыс. рублей, расходы по счетчикам включены в платеж, однако другие ЖКУ в эту стоимость не входят. За них арендатору придется платить 4,5 тыс. ежемесячно. Кроме того, при успешной сделке собственник хочет получить в залог 10 тыс. рублей.

Итого: затраты в первый месяц – около 30 500 рублей.

Следующая по дешевизне квартира находится в малоэтажном доме 1968 года постройки по адресу: 1-й квартал, 4. В здании – всего два этажа и два подъезда. Жилье расположено на втором этаже. Как указывает арендодатель, комнаты в квартире изолированные, а санузел раздельный. Есть необходимая мебель, из бытовой техники в наличии только газовая плита и холодильник. В шаговой доступности находятся продуктовые магазины, детский сад, школа и поликлиника.

В месяц за жилье придется отдавать 18 тыс. рублей. «Коммуналка» по счетчикам оплачивается отдельно, а другие ЖКУ уже включены в платеж. По факту заселения семье также нужно будет заплатить комиссию риелторскому агентству в размере 10 тыс. рублей.

Итого: затраты в первый месяц – около 28 000 рублей.

Завершает топ дешевых «двушек» в Центральном округе квартира, расположенная по адресу: ул. Ивана Алексеева, 1в, что практически в самом центре города. В двух минутах ходьбы от нее находится Омская крепость. Также поблизости доступны небольшой продуктовый магазин и две школы.

Площадь жилья в четырехэтажном доме с четырьмя подъездами составляет 64,6 кв. м. Внимание в квартире привлекают ванная комната и кухня в розовом стиле. Ежемесячно за проживание в квартире арендодатель хочет получать 22 тыс. рублей. Потенциальному арендатору также придется отдать 15 тыс. рублей в счет залога и такую же сумму заплатить в качестве комиссии риелторскому агентству. Коммунальные услуги по счетчикам обойдутся в 8 тыс. рублей, а другие ЖКУ оплачиваются отдельно.

Итого: затраты в первый месяц – около 60 000 рублей.

Советский округ

В этом округе самая дешевая «двушка» обойдется семье в 16 тыс. рублей. Предлагается квартира на последнем этаже пятиэтажного здания площадью 45 кв. м. по адресу: ул. Волкова, 3а. Однако условия проживания там достаточно скудные. Из мебели имеется лишь кухонный гарнитур и шкаф, а бытовая техника может порадовать только наличием холодильника и газовой плиты.

В шаговой доступности от дома расположены несколько продуктовых магазинов, детский садик, школа и поликлиника. За «коммуналку» по счетчикам арендатор обязуется платить отдельно. Другие ЖКУ обойдутся семье в 6 тыс. рублей. При заселении собственник хочет взять залог в размере 7 тыс. рублей.

Итого: затраты в первый месяц – около 29 000 рублей.

На втором месте по стоимости находится квартира по адресу: ул. Коммунальная, 5. В месяц проживание в пятиэтажном доме на последнем этаже обойдется в 17 тыс. рублей. Поблизости расположены семь продуктовых магазинов, два детсада, три школы и поликлиника. При въезде в квартиру собственник рассчитывает на залог в размере 10 тыс. рублей. Коммунальные услуги по счетчикам арендатору придется оплачивать отдельно, плата за другие ЖКУ составит 5 тыс. в месяц. К тому же необходимо будет отдать риелторской компании около 7 тыс. в качестве комиссии.

Итого: затраты в первый месяц – около 39 000 рублей.

Завершает подборку жилья в этом округе квартира, находящаяся по адресу: проспект Мира, 100в. Она располагается на втором этаже «пятиэтажки» 1976 года постройки. Семье придется отдавать за аренду 20 тыс. рублей в месяц. Площадь квартиры составляет 39,5 кв. м, поблизости расположено множество продуктовых магазинов, четыре детских сада, две школы и две поликлиники.

Что касается «коммуналки», по счетчикам ее придется оплачивать отдельно, другие ЖКУ уже включены в стоимость аренды. При заселении собственник требует залог в размере 10 тыс. рублей, за риелторские услуги потребуется отдать еще 10 тыс. рублей.

Итого: затраты в первый месяц – около 40 000 рублей.

Кировский округ

В Кировском округе двухкомнатная квартира по самой низкой стоимости обойдется семье в 14 тыс. рублей ежемесячно. Она расположена на четвертом этаже «пятиэтажки» по адресу: ул. Авиагородок, 11в. Площадь жилища составляет 40,5 кв. м. Рядом с домом есть четыре продуктовых магазина, один детсад, три школы и детская поликлиника. Будущему арендатору нужно будет заплатить 14 тыс. рублей в качестве залога и 10,5 тыс. рублей за услуги риелтора. «Коммуналка» по счетчикам оплачивается отдельно, другие ЖКУ обойдутся в 5 тыс. рублей ежемесячно.

Итого: затраты в первый месяц – около 43 500 рублей.

Следом за первой арендатору предлагается квартира по адресу: ул. Бетховена, 24. Находится жилье площадью 44 кв. м на третьем этаже пятиэтажного дома. Как указывается в объявлении, в этом месяце в квартире был сделан косметический ремонт и установлена новая газовая плита. Жильцам предлагают заселиться со своей мебелью и техникой. Поблизости находятся более 20 продуктовых магазинов, два детских садика, школа, детская поликлиника.

Стоит эта квартира 18 тыс. в месяц. В счет комиссии по факту заселения арендатору придется заплатить 12,6 тыс. рублей. В качестве залога собственник хочет получить плату в размере 7 тыс. рублей. Коммунальные услуги по счетчикам оплачиваются отдельно, другие ЖКУ обойдутся в 4 тыс. рублей ежемесячно.

Итого: затраты в первый месяц – около 41 600 рублей.

Список завершает квартира по адресу: ул. Волгоградская, 24б, на последнем этаже пятиэтажного дома. Стоит она 19 тыс. рублей в месяц. Как указывается в объявлении, в квартире имеется вся необходимая для проживания мебель и техника: холодильник, стиральная машина, плита, телевизор. В шаговой доступности находятся более десяти продуктовых магазинов, два детских сада, школа и поликлиника.

По факту заселения арендатор должен оплатить 11,4 тыс. рублей в качестве комиссии и залог 7 тыс. рублей. За «коммуналку» по счетчикам придется платить отдельно, другие ЖКУ в сумме составят 6,5 тыс. ежемесячно.

Итого: затраты в первый месяц – 43 900 рублей.

Октябрьский округ

В этом округе самая дешевая «двушка» оказалась дороже, чем в других четырех. Ее предлагают за 23 тыс. рублей ежемесячно. Расположена квартира на седьмом этаже десятиэтажного дома по адресу: ул. Кирова, 24. Собственник уверяет, что в ней есть все для комфортного проживания, в том числе десятиметровая ванна с джакузи. В шаговой доступности находятся восемь продуктовых магазинов, три детских садика и три школы.

По факту заселения собственник планирует получить залог в размере 20 тыс. рублей. Риелторы рассчитывают на 14 тыс. рублей в качестве комиссии. Коммунальные услуги по счетчикам арендатору нужно будет оплачивать отдельно, другие ЖКУ обойдутся в 4,9 тыс. рублей в месяц.

Итого: затраты в первый месяц – около 61 900 рублей.

Следующая квартира по дешевизне расположена по адресу: Космический проспект, 10. Она предлагается за 24,9 тыс. в месяц. Площадь жилища составляет 42 кв. м. Собственник отмечает, что в квартире и подъезде был сделан косметический ремонт. В шаговой доступности находятся более 10 продуктовых магазинов, детский сад, две школы и больница. По факту заселения в квартиру на втором этаже «пятиэтажки» собственник просит залог в размере 15 тыс. рублей. «Коммуналка» по счетчикам включена в платеж, за другие ЖКУ придется платить 5,5 тыс. рублей.

Итого: затраты в первый месяц – около 45 499 рублей.

Завершает топ квартир в Октябрьском округе жилье, на рубль дороже предыдущего. За 25 тыс. рублей семье предлагают поселиться по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8. На втором этаже пятиэтажного дома предлагается квартира площадью 47 кв. м. Поблизости расположены более десяти продуктовых магазинов, восемь детских садов, четыре школы, больница и поликлиника. Сумма залога при заселении составит 25 тыс. рублей. Коммунальные услуги по счетчикам оплачиваются отдельно, другие ЖКУ обойдутся арендатору в 4,5 тыс. рублей.

Итого: затраты в первый месяц – 54 500 рублей.

Ленинский округ

Открывает топ квартира по адресу: ул. Чайковского, 10. Как говорится в объявлении, она подходит для семьи, у которой имеется своя мебель и бытовая техника. Рядом с домом есть четыре продуктовых магазина, три садика, две школы, больница и поликлиника. В месяц квартира обойдется в 20 тыс. рублей, к тому же придется заплатить залог в таком же размере. Риелторские услуги оцениваются в 12 тыс. рублей. «Коммуналка» по счетчикам оплачивается отдельно, другие ЖКУ включены в платеж.

Итого: затраты в первый месяц – 52 000 рублей.

Следующая квартира площадью 45 кв. м предлагается по адресу: ул. Всеволода Иванова, 7. В месяц за нее придется отдавать 22 тыс. рублей. В шаговой доступности от дома находятся три продуктовых магазина, три детских сада, одна школа и больница. В залог арендатор должен оставить 10 тыс. рублей. Комиссию риелторам придется заплатить в размере 14 тыс. рублей. «Коммуналка» по счетчикам оплачивается отдельно, другие ЖКУ уже включены в платеж.

Итого: затраты в первый месяц – 46 000 рублей.

Завершает подборку в этом округе квартира площадью 44 кв. м по адресу: проспект Маркса, 87а. За нее арендатору придется платить 23 тыс. рублей в месяц, причем все коммунальные платежи уже включены в стоимость аренды. Единственная доплата – комиссия риелторам. Она составит 11,5 тыс. рублей. Рядом с домом находятся более десяти продуктовых магазинов, два детских сада, три школы и больница.

Итого: затраты в первый месяц – 34 500 рублей.

Анализ предложений аренды двухкомнатных квартир в разных округах Омска показал значительную разницу в стоимости проживания даже среди бюджетных вариантов.

Наиболее доступным оказался Кировский округ, где самую дешевую квартиру можно арендовать примерно за 14 тыс. рублей, хотя дополнительные затраты (включая залог и комиссию риелторов) существенно увеличивают итоговую сумму расходов в первый месяц – до 43,5 тыс. рублей.

Наиболее дорогими оказались варианты в Октябрьском округе, где минимальная цена аренды начинается от 23 тыс. рублей, а общие траты первого месяца достигают 61,9 тыс. рублей, включая высокий размер залога и значительные комиссионные выплаты риелторам.

Стоит отметить, что качество предоставляемого жилья тоже варьируется: от скромных условий без мебели и техники до квартир с недавно проведенным ремонтом. Тем не менее подавляющее большинство объявлений подразумевает дополнительные траты на залог и услуги посредников.

Несмотря на относительную доступность отдельных предложений, реальная финансовая нагрузка на семьи с низким уровнем дохода остается значительной в первые месяцы аренды. Скорее всего, это и объясняет низкую долю семей с двумя детьми, способными позволить себе аренду стандартной двухкомнатной квартиры, согласно исследованию.