Недоступное жилье: снять квартиру могут меньше половины омских семей

В регионе ситуация несколько хуже, чем в среднем по стране.

Российское информационное агентство «Новости» составило рейтинг регионов по доступности аренды жилья. Омская область заняла 44-е место из 85 (данных по новым регионам пока нет).

Доля семей с двумя детьми, которым в этом году доступна аренда квартиры, составляет в нашем регионе 48,5 %. Чтобы семья могла арендовать жилье, ее доход должен составлять 99,9 тыс. рублей.

Отметим, что в среднем по стране аренду жилья могут себе позволить 50,1 % семей. Больше всего этот показатель достигает в Ямало-Ненецком автономном округе – 76,4 %. Самые бедные семьи – в Чечне, где только 13,5 % могут снимать квартиру.

