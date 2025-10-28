Федеральный эксперт посоветовал Омску заменить маршрутки трамваями

Илья Зотов прокатился на общественном транспорте, но понравилось ему далеко не все.

Накануне мэр Сергей Шелест рассказал о рабочем визите в Омск заместителя председателя Общественного совета при Минтрансе РФ, руководителя проектного офиса по транспорту Союза российских городов Ильи Зотова.

По словам главы города, последний раз специалист был в городе четыре года назад, и сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону.

– Наши автобусы, троллейбусы, трамваи, системы управления перевозками и оплаты проезда очень достойно смотрятся на общероссийском уровне, – сказал Шелест, упомянув о проблемах, которых нельзя сбрасывать со счетов.

«Омск-информу» стали известны эксклюзивные подробности визита федерального гостя. Как уточнили редакции в пресс-службе мэрии, специалист проводил общее исследование по развитию пассажирского транспорта в динамике за 4 года.

Илья Зотов побывал в АО «Пассажирское предприятие № 8», МП «Электрический транспорт» и проехался на общественном транспорте. Заместителя председателя Общественного совета при Минтрансе РФ впечатлил электротранспорт, однако ему совершенно не понравилось наличие нерегулируемых маршрутов.

– Илья Зотов посоветовал развивать электротранспорт, трамваи и троллейбусы. И отказаться от маршруток, – уточнили в мэрии.

Ранее доктор исторических наук, доктор физико-математических наук из США Стефан Машкевич высказал похожую позицию, призвав развивать систему легкорельсового транспорта, в частности, трамвай.