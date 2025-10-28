Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

СКР назвал причину пожара, в котором погибла молодая пара омичей

Жителей региона сгубила печь.

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пожара в райцентре Большие Уки, произошедшего в ночь на 25 октября, в результате которого погибли два человека. Кому предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности, пока неизвестно.

– Во время пожара погибли 31-летняя женщина и ее 24-летний знакомый. Причиной смерти стало острое отравление угарным газом из-за неисправности печного отопления, – сообщили следователи.

Напомним, площадь пожара составила 152 кв. м. Огонь охватил частный дом, веранду и дровяник. Возгорание ликвидировали семь спасателей на трех пожарных машинах.

·Происшествия

СКР назвал причину пожара, в котором погибла молодая пара омичей

Жителей региона сгубила печь.
МЧС

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за пожара в райцентре Большие Уки, произошедшего в ночь на 25 октября, в результате которого погибли два человека. Кому предъявят обвинение в причинении смерти по неосторожности, пока неизвестно.

– Во время пожара погибли 31-летняя женщина и ее 24-летний знакомый. Причиной смерти стало острое отравление угарным газом из-за неисправности печного отопления, – сообщили следователи.

Напомним, площадь пожара составила 152 кв. м. Огонь охватил частный дом, веранду и дровяник. Возгорание ликвидировали семь спасателей на трех пожарных машинах.