·Происшествия

В Омской области два человека заживо сгорели в собственном доме

Их тела обнаружили спасатели.

Сегодня, 25 октября, в 3:58 ночи стало известно о пожаре в Больших Уках Большеуковского района Омской области. По сведениям регионального МЧС, полыхали частный дом, веранда и дровяник.

Возгорание на 152 «квадратах» ликвидировали 7 спасателей, задействовав 3 единицы техники. Открытое горение оперативно ликвидировано.

А вот хозяев дома, к сожалению, было уже не спасти. Два человека, личности которых не раскрываются, обнаружены мертвыми. Проводится проверка, выясняются причины пожара.

