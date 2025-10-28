Уже 7 миллионов: в Омске резко подорожало обслуживание подсветки метромоста

Цена этой услуги выросла за год в пять раз.

Госзакупки

Омские власти объявили торги на техобслуживание подсветки метромоста в 2026 году. На это из бюджета выделили 7,3 млн рублей.

По данным портала «Госзакупки», заявки от желающих заключить контракт и заняться техобслуживанием принимаются до 7 ноября. Выбрать подрядчика чиновники рассчитывают 11 ноября.

Напомним, в этом году обслуживанием подсветки метромоста занимается компания «Мегаватт». С ней заключили контракт на 1,4 млн рублей.