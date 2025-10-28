Суд в Омске переедет в новое здание за 480 млн рублей

Подрядчик начнет работы уже в 2025 году.

Для реконструкции бывшего здания банка на улице Куйбышева под новый корпус Куйбышевского районного суда выбран подрядчик. Контракт на выполнение работ вчера, 27 октября, подписали начальник управления Судебного департамента Омской области Константин Смагин и директор ООО «ИКГ-Транс» Василий Ткач.

Электронный аукцион прошел 16 октября, стартовая цена контракта составляла 515,3 млн рублей. В торгах участвовали две компании: ООО «ИКГ-Транс» предложило выполнить работы за 481,8 млн рублей, а его конкурент – за 484,4 млн рублей.

Согласно условиям контракта, демонтаж в здании на Куйбышева подрядчик начнет уже в 2025 году. Основные работы по капитальному ремонту и реконструкции здания планируется выполнять в 2026–2027 годах, а завершить их необходимо не позднее 30 ноября 2027 года.