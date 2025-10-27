«Су-33» навсегда приземлился в Омске»: на «G-Drive Арене» подняли стяг легендарного форварда

Болельщики приветствовали кумира нескольких поколений стоя.

Сегодняшний матч «Авангарда» против магнитогорского «Металлурга» начался с трогательного момента – под своды «G-Drive Арены» подняли стяг с фамилией легендарного нападающего «ястребов» Максима Сушинского. Губернатор Виталий Хоценко, присутствовавший на церемонии, отметил символичность события и подчеркнул вклад хоккеиста в развитие омского спорта.

- Сегодня «Су-33» навсегда приземлился в Омске. На «G-Drive Арене» подняли стяг с именем легендарного бомбардира и одного из самых титулованных форвардов «Авангарда», заслуженного мастера спорта России Максима Юрьевича Сушинского. Рекорды «Су-33» на льду - ориентир для нынешних и всех будущих поколений хоккеистов, - заявил глава региона.

В момент поднятия стяга вся арена встала - болельщики громко приветствовали легендарного хоккеиста и его семью.

Несмотря на торжественное начало, сам матч сложился не в пользу омичей. «Авангард» потерпел поражение от «Металлурга» со счетом 1:4. Но для многих болельщиков этот вечер все равно останется особенным, ведь Максим Сушинский теперь навсегда связан с Омском и «G-Drive Ареной».