Легенда «Авангарда» заявил о желании вернуться в хоккей

Легенда «Авангарда» Максим Сушинский заявил, что с удовольствием вернется в хоккей, но не в качестве тренера. По его словам, он рассматривает управленческую работу и готов занять позицию в менеджменте клуба.

– Я уже сто раз говорил, что я с удовольствием куда-то вернусь. На тренерскую работу точно нет, а вот управленческая – да. Я готов работать, – заявил Сушинский.

Нападающий выступал за «Авангард» с 1996 по 2000 год, после чего на один сезон покинул команду, но вернулся и продолжил выступления за омский клуб с 2001 по 2005 год. Позже он занимал пост президента «Авангарда» в период с 2018 по 2020 год.