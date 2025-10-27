Стало известно, когда откроют еще одну именную площадку «Авангарда»

Руководство планирует построить семь таких коробок.

omskinform

Сегодня, на открытии спортивной мастер-площадки имени Максима Сушинского генеральный директор «Авангарда» рассказал о планах по созданию других подобных объектов в Омске. По словам Германа Чистякова, это только начало большого пути. Еще 35 площадок находятся на финальной стадии.

– Уже 35 коробок находятся практически на финальной стадии. Сейчас решаем вопрос с освещением, потому что это важная история, – отметил гендиректор.

Кроме того, Чистяков подчеркнул, что не все площадки будут именными. Он уточнил, что найти такое количество легендарных игроков, внесших вклад в развитие омского хоккея, было бы непросто.

– Пока определен список из семи коробок, которые будут именными. Следующая будет в честь Евгения Шастина, безусловно, – пояснил гендиректор.

Чистяков также сообщил, что следующая площадка, вероятнее всего, откроется весной следующего года.