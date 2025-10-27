В Омске находятся мощи, которые исцеляют от болезней и от бедности

Как оказалось, частицы популярных святых прибыли по просьбам верующих.

С 25 октября по 4 ноября в Никольском казачьем соборе Омска находятся мощи сразу трех почитаемых в России святых. Речь идет о частицах святителя Спиридона Тримифунтского, блаженной Матроны Московской и великомученицы Анастасии Узорешительницы, которые прибыли в одном большом ковчеге.

По словам батюшки, привезти эти мощи попросили омские верующие.

– Нечасто такое происходит, чтобы сразу три святыни прибыли в одном большом ковчеге. На самом деле наши православные верующие просили об этой святыне. И по благословлению митрополита Омского и Таврического Дионисия мощи были привезены в храм. Когда мы проводим службы, то верим, что святые молятся вместе с нами, – цитируют «Вести Омск» священника Олега Лукина.

Представитель омской епархии уточнил, что к Спиридону Тримифунтскому принято обращаться в случае финансовых трудностей, к Матроне Московской – при лечении болезней. А к помощи Анастасии Узорешительницы прибегают заключенные и все, кто находится в путах греха.