В Омск привезут мощи святых, которые помогают больным и безработным

Святыни пробудут в городе больше недели.

На этой неделе в Омск привезут мощи святых святителя Спиридона Тримифунтского, блаженной Матроны Московской и великомученицы Анастасии Узорешительницы. Помолиться им омичи смогут в Никольском Казачьем соборе с 25 октября по 4 ноября.

Как сообщается на странице собора в соцсети, Спиридону Тримифунтскому возносят молитвы для избавления от бедствий, исцеления, покаяния и избавления от грехов, а также тихой жизни без нужды и горестей. К Матроне Московской обращаются с молитвами о помощи в исцелении, решении проблем с работой или учебой, создании семьи и рождении детей. Считается, что Анастасия Узорешительница помогает находящимся в темничных узах и путах греха.

Ранее в Омск привозили мощи святителя Тихона. Помолиться им можно было в сентябре.