В деле о похищении футболиста из Омска Мостового появился «сатанист»

Появились новые подробности попытки похищения известного российского футболиста Андрея Мостового, выступающего за клуб «Зенит». Напомним, инцидент произошел ночью 23 октября на улице Вязовой в Санкт-Петербурге. Позднее, спустя двое суток, та же группа осуществила успешное похищение бизнесмена Сергея Селегеня, зятя члена Госдумы Вячеслава Макарова.

Как сообщают «Известия», задержанными оказались четыре молодых человека, учащиеся Морской академии Санкт-Петербурга, родившиеся в 2005–2006 годах. Они утверждали, что действовали по заказу некого Славы Сатаниста, общавшегося с ними через мессенджер. Участники заявили, что никогда не встречались с заказчиком лично и выполняли его указания дистанционно.

Один из обвиняемых признался, что согласился на участие в похищениях из-за нужды в средствах на медицинскую операцию для отца. Другой указал, что целью являлось вымогательство денег, а третий вовсе назвал произошедшее «инсценировкой похищения».

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека»), ст. 162 УК РФ («Разбой»), а также по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Покушение на похищение человека»). У всех фигурантов уже провели обыски.